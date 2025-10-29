Exigen solución a fugas de drenaje en colonia Hacienda Escondida

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Vecinos del fraccionamiento Hacienda Escondida denunciaron que desde hace más de un año enfrentan constantes brotes de aguas negras en la calle Santiago Treviño, situación que ha generado malos olores, presencia de insectos y enfermedades entre los habitantes.

De acuerdo con Anahí Santos, vecina del sector, el drenaje colapsa con frecuencia, pese a que el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) acude de manera recurrente a realizar trabajos superficiales.

“Vienen a arreglar, pero a la semana o a las dos semanas vuelve a brotar. No se tolera el olor y es un foco de infección. Tengo un bebé y muchas veces no podemos ni salir a caminar”, relató.

La afectada señaló que el agua contaminada suele recorrer la calle como si fuera un arroyo y que, en ocasiones, salen excremento, toallitas húmedas y hasta pañales, lo que evidencia un daño estructural más profundo en el sistema de drenaje.

“Cuando brota parece un río. Ya nos hemos enfermado del estómago; incluso a mi hermana le detectaron una bacteria y mi bebé también tuvo diarrea hace dos meses. Siempre tenemos que mantener puertas y ventanas cerradas por el olor y las moscas”, agregó Santos.

Los colonos acusan que el personal de SIMAS atribuye el problema a la infraestructura original del fraccionamiento, mientras que en otras ocasiones culpan a la constructora. Sin embargo, afirman que ninguna autoridad ha realizado una reparación de fondo.

“Solo vienen, destapan y se van; a los días vuelve a brotar. Ya varios vecinos se han ido del fraccionamiento por esta situación”, expresó otra residente.

Los habitantes hicieron un llamado a las autoridades municipales para que intervengan de manera definitiva y se realice la rehabilitación completa del drenaje, pues aseguran que el problema también afecta a calles colindantes con la colonia Hidalgo.