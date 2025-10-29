Exigen rehabilitación urgente del bulevar de Los Olivos en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Vecinos de las colonias Los Montes, Los Olivos, Tierra y Esperanza denunciaron las malas condiciones en que se encuentra el bulevar de Los Olivos, una vía que consideran esencial para la movilidad diaria de cientos de automovilistas y peatones de la zona.

De acuerdo con los habitantes, desde hace tiempo han reportado ante las autoridades municipales el deterioro de esta calle, sin que hasta el momento se haya realizado una reparación integral. Señalaron que los baches, hundimientos y fugas de aguas negras representan un riesgo constante tanto para los vehículos como para las personas que deben transitar a pie.

“Ya hemos hecho varios reportes, pero no nos hacen caso. Los carros se dañan y el olor es insoportable por las fugas”, expresó uno de los vecinos.

Los colonos hicieron un llamado a las autoridades municipales para que atiendan la situación lo antes posible, pues aseguran que las condiciones actuales del bulevar afectan la circulación y la calidad de vida de quienes residen en el sector.