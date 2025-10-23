Rescatan a adulto mayor en situación de calle tras reporte de presunto atropello

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un hombre de la tercera edad en situación de calle fue auxiliado la mañana de este jueves por elementos de Protección Civil y Bomberos, luego de que se recibiera un reporte ciudadano sobre una presunta persona atropellada en el Centro de Piedras Negras.

El incidente se registró sobre la calle Allende, entre Xicoténcatl y Cuauhtémoc, donde, al arribar los cuerpos de emergencia, confirmaron que no se trataba de un atropellamiento, sino de un adulto mayor en aparente condición de vulnerabilidad.

"Al llegar, nos percatamos de que era una persona de edad avanzada, quien refirió ser originario del estado de Michoacán y encontrarse en situación de calle. Nos comentó que sufrió maltrato por parte de un ciudadano cuando pedía apoyo, pero esa persona ya no se encontraba en el lugar", informó Ari Antonio Hernández Esquivel, director de Protección Civil y Bomberos.

Hernández Esquivel señaló que el adulto mayor no presentaba lesiones visibles, por lo que fue trasladado a la Estación Central de Bomberos, donde recibirá atención médica, ropa limpia, alimentos y refugio temporal mientras se determina su situación y se busca localizar a posibles familiares.

"Afortunadamente no tenía heridas de consideración, aunque sí observamos signos de afectación emocional. El señor manifestó sentir pena y vergüenza por su situación, y es algo en lo que también estaremos trabajando con él", agregó el titular de Protección Civil.