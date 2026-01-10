Choque en colonia Ampliación Las Américas: vehículo daña propiedad

El accidente ocurrió en la madrugada en el cruce de las calles Emiliano Zapata y Bugambilias.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Emiliano Zapata y Bugambilias, en la colonia Ampliación Las Américas, a donde acudieron elementos de seguridad y auxilio.

La camioneta Ford Edge, modelo 2013, dejó daños significativos en la propiedad de una mujer de 47 años.

El vehículo responsable fue identificado como una camioneta Ford Edge modelo 2013, color negro, con placas de Coahuila FBH418-D. De acuerdo con el reporte, el conductor perdió el control de la unidad y se impactó contra un objeto fijo, dañando una malla ciclónica, una barda y una pared de concreto, propiedad de María, de 47 años de edad.

Las autoridades llegaron al lugar, pero el conductor ya había huido antes de su arribo.

Hasta el momento se desconoce la identidad del conductor, quien abandonó el vehículo y huyó del lugar antes de la llegada de las autoridades.