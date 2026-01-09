Inspectores municipales acorralan a vendedores ambulantes en la Ruta Fiscal

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Mientras el comercio informal crece en distintos puntos de la ciudad, el Gobierno Municipal volvió a mostrar una aplicación selectiva del reglamento, al intentar retirar este jueves a dos vendedores ambulantes que ofrecían su mercancía sobre la Ruta Fiscal.

De acuerdo con testigos, tres inspectores municipales acudieron al sitio con la intención de obligar a los comerciantes a retirarse, bajo el argumento de que no está permitido vender flores y otros productos en esa zona.

Fue una ciudadana que circulaba por la vialidad quien se percató del intento de desalojo y encaró a los inspectores, señalando que los vendedores tenían tiempo instalados en el lugar sin que anteriormente se les hubiera molestado, evidenciando la falta de criterio y constancia en la aplicación del reglamento.

Aunque los inspectores insistieron en que debían retirarse y "buscar otro punto", los ambulantes se negaron a hacerlo. Al notar que varias personas comenzaban a observar la escena, los funcionarios municipales optaron por retirarse del lugar a bordo de su unidad, sin resolver la situación.

Acciones de la autoridad

El hecho dejó al descubierto la improvisación con la que opera la inspección municipal y la ausencia de una política clara del Gobierno Municipal para regular el comercio ambulante, que hoy es tolerado o reprimido según la circunstancia.