Turnan ante el juez a padre e hijo por robo de baterías en lote de autos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Un hombre y su hijo fueron puestos a disposición del juez penal tras ser detenidos como presuntos responsables del robo de 15 baterías en un lote de autos ubicado en la colonia Villa de Fuente, donde en las próximas horas se definirá su situación jurídica.

Los imputados fueron identificados como Juan Pablo y su hijo, quien lleva el mismo nombre, ambos arrestados por el robo cometido en el lote de autos González, localizado sobre la calle Mina.

Acciones de la autoridad

El delegado de la Fiscalía General del Estado, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que ya se integra la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los detenidos.

Agregó que, de manera paralela, se investiga si padre e hijo pudieran estar relacionados con otros robos de acumuladores registrados recientemente en distintos puntos de la ciudad.

Detalles confirmados

Las autoridades señalaron que será en las próximas horas cuando el juez penal determine la situación jurídica de ambos imputados, conforme avancen las diligencias del caso.