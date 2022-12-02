Conmemora Nava a San Andrés Apóstol

NAVA, COAH. - Como parte de las actividades para festejar a San Andrés Apóstol, santo patrono de Nava, luego de realizar una peregrinación y oficiar una misa en su honor, ciudadanos disfrutaron de bailables Folklóricos con la participación del grupo de danza de la Misión Cultural # 169 y de los juegos pirotécnicos para cerrar con la presentación de las agrupaciones Los Traileros del Norte y Dominante en los terrenos de la Feria San Andrés 2022.

“Desde temprano la parroquia organizó eventos, se le cantaron las mañanitas y se ofició una misa en honor a San Andrés, luego por la tarde se realizó una peregrinación saliendo de la calle Aramberri, recorriendo Jiménez hasta la parroquia, estuvieron acompañados por matlachines, luego se ofició la misa solemne, se tuvieron bailables a cargo del grupo de danza folklórico y se realizó la quema de la pólvora”, declaró la alcaldesa María del Pilar Valenzuela Gallardo.

Detalló que posteriormente la celebración culminó en los terrenos de la feria con la presentación de las agrupaciones musicales Los Traileros de Norte y Grupo Dominante.

“Este día la entrada general a la feria fue gratuita, nos da mucho gusto que este año ya se haya retomado al cien por ciento esta celebración que por pandemia no se había hecho como en años anteriores, invitamos a la ciudadanía para que disfrute este fin de semana del cierre de la feria con las presentaciones de Leandro Ríos este viernes, Los Rancheritos del Topochico y Míster Chivo, el sábado, para cerrar con la Zenda Norteña el domingo 4 de diciembre”, indicó.