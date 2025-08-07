Profanan parroquia en Piedras Negras: roban cáliz y vino de consagración; hay un detenido

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un acto de sacrilegio y robo se registró en la iglesia católica Espíritu Santo, ubicada en la colonia Presidentes Uno, donde un sujeto causó destrozos para ingresar al templo y sustrajo diversos objetos religiosos y de valor, incluyendo el vino de consagración y un cáliz bañado en oro. Las autoridades ya detuvieron al presunto responsable.
El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves, cuando un individuo ingresó al terreno de la parroquia situada sobre la calle Lázaro Cárdenas, y forzó una puerta lateral para acceder al interior. De acuerdo con la denuncia presentada por el sacerdote ante el Ministerio Público, el ladrón habría utilizado un sendero lateral para romper la estructura del templo y cometer el robo con total impunidad.
Entre los objetos sustraídos se encuentran el cáliz litúrgico, dos bocinas de audio y parte del vino de consagración, artículos con fuerte valor religioso y simbólico. La situación provocó indignación entre los feligreses, quienes lamentaron no solo los daños materiales, sino también la profanación de un espacio sagrado.
Gracias a la rápida intervención de la Agencia de Investigación Criminal, se logró recuperar el cáliz robado y se detuvo a un sujeto identificado como Cristian "N", quien será puesto a disposición de un juez para que se determine su situación legal en un plazo de 48 horas.