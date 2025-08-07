Profanan parroquia en Piedras Negras: roban cáliz y vino de consagración; hay un detenido

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un acto de sacrilegio y robo se registró en la iglesia católica Espíritu Santo , ubicada en la colonia Presidentes Uno , donde un sujeto causó destrozos para ingresar al templo y sustrajo diversos objetos religiosos y de valor , incluyendo el vino de consagración y un cáliz bañado en oro . Las autoridades ya detuvieron al presunto responsable .

El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves , cuando un individuo ingresó al terreno de la parroquia situada sobre la calle Lázaro Cárdenas , y forzó una puerta lateral para acceder al interior. De acuerdo con la denuncia presentada por el sacerdote ante el Ministerio Público , el ladrón habría utilizado un sendero lateral para romper la estructura del templo y cometer el robo con total impunidad .

Entre los objetos sustraídos se encuentran el cáliz litúrgico , dos bocinas de audio y parte del vino de consagración , artículos con fuerte valor religioso y simbólico . La situación provocó indignación entre los feligreses , quienes lamentaron no solo los daños materiales , sino también la profanación de un espacio sagrado .