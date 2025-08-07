Prisión preventiva para detenido por allanamiento en colonia Buena Vista

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un hombre identificado como José Luis fue detenido por elementos de seguridad , en cumplimiento de un mandamiento judicial por el delito de allanamiento de morada , tras ser denunciado por vecinos de la colonia Buena Vista .

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado , el detenido fue vinculado a proceso por un juez de control , quien dictó como medida cautelar la prisión preventiva , por lo que permanecerá privado de su libertad mientras se desarrolla la investigación complementaria .

La detención se llevó a cabo luego de que habitantes de la zona reportaran su ingreso no autorizado a una vivienda , lo que derivó en una denuncia formal que permitió iniciar el procedimiento legal correspondiente . La Fiscalía enfatizó que este tipo de delitos sólo pueden ser sancionados si se denuncian oportunamente .