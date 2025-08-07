Prisión preventiva para detenido por allanamiento en colonia Buena Vista

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un hombre identificado como José Luis fue detenido por elementos de seguridad, en cumplimiento de un mandamiento judicial por el delito de allanamiento de morada, tras ser denunciado por vecinos de la colonia Buena Vista.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el detenido fue vinculado a proceso por un juez de control, quien dictó como medida cautelar la prisión preventiva, por lo que permanecerá privado de su libertad mientras se desarrolla la investigación complementaria.
La detención se llevó a cabo luego de que habitantes de la zona reportaran su ingreso no autorizado a una vivienda, lo que derivó en una denuncia formal que permitió iniciar el procedimiento legal correspondiente. La Fiscalía enfatizó que este tipo de delitos sólo pueden ser sancionados si se denuncian oportunamente.
Tanto la Fiscalía como la Policía del Estado reiteraron el llamado a la ciudadanía a reportar de inmediato cualquier delito o conducta sospechosa al número 911, lo que permite una reacción ágil por parte de las autoridades y facilita la judicialización de los casos.