Denuncian abuso sexual contra menor en Real del Norte; padrastro está prófugo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La madre de una menor de edad víctima de abuso sexual acudió este lunes ante la autoridad ministerial para presentar formalmente la denuncia por hechos ocurridos durante la madrugada en la colonia Real del Norte . El presunto agresor , identificado como el padrastro de la menor , se encuentra actualmente prófugo de la justicia .

La Fiscalía General del Estado de Coahuila inició la integración de la carpeta de investigación , luego de recibir el informe de la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) , instancia a la que la madre acudió en primer término para solicitar apoyo y protección .

En un primer momento, no existía una denuncia formal , pero fue la propia víctima quien utilizó redes sociales para emitir un llamado urgente a las autoridades y a la comunidad para localizar al agresor . La identidad y fotografía del sujeto ya están siendo difundidas por canales oficiales para facilitar su pronta localización .