Jacobo Rodríguez minimiza críticas por baja asistencia a la Feria del Norte

PIEDRAS NEGRAS, Coah.- Ante las críticas por la baja asistencia registrada durante los primeros días de la Feria del Norte, el alcalde Jacobo Rodríguez aseguró que los señalamientos no le preocupan y defendió los resultados de su Administración.

Durante la conferencia matutina de este lunes, el presidente municipal fue cuestionado sobre las publicaciones que califican como un fracaso los primeros tres días del evento, particularmente por la afluencia registrada en algunas de sus actividades.

Rodríguez respondió que las críticas a la Feria son similares a los señalamientos que recibe su Gobierno.

"Pues, por ejemplo, el Gobierno somos número uno en todo y también dice que soy un fracasado y que el Gobierno no funciona. Entonces, no me importa", declaró.

Críticas al alcalde

Previamente, al ser cuestionado sobre el balance del primer fin de semana, el alcalde reconoció que aún no contaba con cifras oficiales sobre la afluencia ni la derrama económica generada por el evento.

Aunque consideró que la asistencia había sido buena, señaló que solicitaría a la empresa privada encargada de la Feria los datos correspondientes para conocer los resultados del primer fin de semana.

Expectativas del Ayuntamiento

Con ello, el Ayuntamiento espera contar con información oficial que permita evaluar la respuesta de la ciudadanía y los resultados económicos de los primeros días de actividades.