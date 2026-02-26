Investigan a profesor por presunto acoso sexual en Secundaria Técnica 38 de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) inició la integración de dos denuncias por presunto acoso sexual en contra de un profesor que laboraba en la Escuela Secundaria Técnica 38.

El primer señalamiento fue presentado hace dos semanas por padres de familia ante la Procuraduría Municipal, lo que derivó en la baja inmediata del docente identificado como Mosiah "N", de 47 años, quien impartía la asignatura de Biología.

Acciones de la autoridad

Posteriormente, durante la semana pasada, una segunda estudiante acudió a la dirección del plantel para reportar una situación similar, por lo que autoridades educativas procedieron a interponer una nueva denuncia ante la PRONNIF.

De acuerdo con los testimonios recabados, el profesor solicitaba los números telefónicos de alumnas para enviarles mensajes personales. Una de las menores manifestó que el docente llegó a tocar las piernas, sin haber denunciado de manera inmediata por temor a represalias.

Reacciones de los padres

Hasta el momento, las denuncias no han sido consignadas ante el Centro de Empoderamiento de la Mujer para su seguimiento jurídico. Asimismo, se informó que el profesor actualmente se encuentra impartiendo clases en un plantel del CECyTEC.

La inconformidad entre padres de familia surgió luego de que no se emitiera información oficial sobre el caso, por lo que solicitaron transparencia y acciones firmes para proteger a las estudiantes.