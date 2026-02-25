Deportivo Cumbres se queda con el punto extra en dramática tanda de penales

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El Deportivo Cumbres se adjudicó el punto extra la tarde del sábado al imponerse 6-5 en tanda de penales (7-6 global) a los Ángeles de Armando Cid, luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, dentro de la tercera jornada de la Liga Premier de Futbol de Veteranos.

El encuentro, celebrado en el campo de la Suterm, resultó parejo de principio a fin, con llegadas en ambos marcos y una intensa disputa en el mediocampo.

Omar Vázquez adelantó 1-0 al conjunto dirigido por Pedro Fernández durante el primer tiempo, ventaja que mantuvieron hasta el descanso.

Sin embargo, en la parte complementaria apareció Raymundo “Rayo” Rangel para igualar 1-1 por la escuadra comandada por Armando “Mando” Cid, forzando así la definición desde los once pasos.

¿Cómo ocurrió la tanda de penales?

Ya en la tanda de penales, el Deportivo Cumbres mostró mayor contundencia al imponerse 6-5, resultado que le permitió quedarse con el punto extra y alcanzar cinco unidades en la naciente temporada.

Por su parte, Ángeles sumó su primer punto del certamen tras un duelo disputado que se definió hasta la última instancia.