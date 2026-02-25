Regresa El Mercadito Mejora a la colonia Cumbres

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El programa de brigadas del Mercadito Mejora regresó este martes a la colonia Cumbres, donde decenas de familias aprovecharon la venta de alimentos a bajo costo como parte de la estrategia social del Gobierno estatal.

La jornada registró una amplia asistencia de vecinos que adquirieron productos de la canasta básica a precios accesibles, en un intento por aliviar el impacto del encarecimiento de insumos en la economía familiar.

Acciones de la autoridad

La subsecretaria de Gobierno en la Región Norte, Sonia Villarreal Pérez, informó que estos apoyos forman parte de la iniciativa Mejora Coahuila, la cual continuará operando con mayor frecuencia, aunque bajo distintas modalidades para ampliar su cobertura.

Villarreal Pérez añadió que, en coordinación con la Secretaría de Salud, permanecen activos módulos de vacunación en distintos puntos de la ciudad, así como brigadas en planteles educativos, con el propósito de reforzar la inmunización ante el brote de enfermedades reportado en el país, entre ellas el sarampión.

Detalles confirmados

Indicó que estas acciones buscan acercar servicios esenciales a la población y prevenir riesgos sanitarios, especialmente entre menores de edad.