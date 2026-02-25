Llaman a población sin IMSS ni ISSSTE a aprovechar servicios gratuitos de salud

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01 en Piedras Negras, Roberto Baeza Díaz, lanzó un llamado a la población abierta que no cuenta con servicios del IMSS o ISSSTE para que aproveche los programas gratuitos de detección y prevención que ofrece la Secretaría de Salud estatal.

El funcionario subrayó que los distintos centros de salud pertenecientes a la Jurisdicción Sanitaria Número 1 mantienen atención médica permanente, con consulta general y un abasto de medicamentos del 85 por ciento, lo que permite que el paciente acuda, sea valorado y se retire con su tratamiento completo.

Programas de detección de cáncer en mujeres

En materia de prevención, destacó el programa permanente de detección de cáncer de la mujer, especialmente la realización de mastografías a mujeres mayores de 40 años.

"Tenemos un mastógrafo en el Hospital General ´Dr. Salvador Chavarría´, donde se realizan estudios de manera continua. Invitamos a la comunidad en general a que acuda a su centro de salud para programar su cita", indicó.

Precisó que las interesadas pueden acudir directamente al Centro de Salud Mundo Nuevo o a cualquiera de los centros de salud de la localidad, donde se les agenda el estudio. Además, se habilitará un enlace digital para que las mujeres puedan programar su cita desde casa y acudir el día y la hora asignados, con disponibilidad incluso de un día para otro.

Atención integral en salud

Baeza Díaz informó que también se realizan estudios de Papanicolaou en los centros de salud, así como consultas de nutrición, con nutriólogos que brindan asesoría a pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, y atención en salud mental, tanto presencial como mediante plataformas digitales.

Aclaró que no es indispensable contar con la tarjeta de salud para recibir atención, ya que los servicios están abiertos a toda la población y son gratuitos, aunque dicho documento forma parte de los beneficios impulsados por el Gobierno estatal.

En cuanto a cifras, señaló que durante el año pasado se realizaron entre mil 100 y mil 200 mastografías, y para este año se contempla superar las mil 200, con la meta de ampliar la cobertura y alcanzar a más mujeres en la región.