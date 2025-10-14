Suman tres denuncias por presunto maltrato animal en el relleno sanitario de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Tras la difusión de un video en redes sociales que exhibe un presunto caso de maltrato animal en el relleno sanitario municipal, la Fiscalía General de Justicia del Estado informó que ya se han presentado tres denuncias formales relacionadas con estos hechos.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, explicó que, tras recibir las querellas, se inició una investigación para determinar posibles responsabilidades y la naturaleza del delito.

"Tendremos también que citar a declarar a los empleados municipales que pudieran estar involucrados en estos hechos, y de allí partir para ver qué tipo de delito pudiera configurarse, como crueldad o maltrato animal", señaló el funcionario.

El caso está siendo atendido por el Ministerio Público de la Agencia Especializada en Crueldad Animal, que actualmente mantiene abiertas varias líneas de investigación con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y establecer si se configuró algún delito penal.