Vinculan a proceso a dos hombres por robo y desmantelamiento de motocicleta en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Tras la detención de tres personas por su presunta participación en el robo y desmantelamiento de una motocicleta, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a dos de ellas, mientras que la tercera fue puesta en libertad por falta de pruebas.

Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos, informó que Jesús Alejandro "N", de 26 años, y Manuel de Jesús "N", de 63, fueron vinculados a proceso y permanecerán en prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Piedras Negras.

El juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Por su parte, Luis Ángel "N", de 36 años, fue liberado tras determinarse que no existían elementos suficientes que acreditaran su participación en los hechos.

Gómez Rodríguez detalló que ambos imputados continúan bajo investigación, ya que se busca determinar si están involucrados en otros robos de motocicletas y autopartes, lo que podría derivar en nuevas acusaciones y procesos penales.