Descartan omisión de cuidado tras muerte de bebé en Hospital Chavarría; aquí la causa real

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Tras el fallecimiento de un bebé de apenas 18 días en el Hospital General "Dr. Salvador Chavarría", la Fiscalía General de Justicia determinó que la causa fue el síndrome de muerte súbita del lactante y no una omisión de cuidado por parte de sus padres.

El delegado de la Fiscalía, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, explicó que, como parte de la investigación, se tomó declaración a los padres y se solicitó la intervención de la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia (PRONNIF), la cual corroboró que el menor recibía la atención adecuada.

"Se ha confirmado que no existió omisión de cuidado", afirmó el funcionario, quien añadió que el expediente está por cerrarse y que el cuerpo ya fue entregado a los familiares para que le dieran cristiana sepultura.