Identifican a fallecido en el centro de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Fiscalía General de Justicia dio por concluida la investigación sobre el fallecimiento de un hombre encontrado en el patio de un inmueble abandonado en la zona centro de Piedras Negras, luego de confirmar su identidad y descartar indicios de violencia.

El delegado de la dependencia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, señaló que el cuerpo correspondía a Daniel Puente Castañeda, quien residía en el lugar y fue identificado por su hermano ante el Ministerio Público.

Según el resultado de la necropsia, la causa de muerte fue broncoaspiración, y el análisis toxicológico arrojó presencia de sustancias tóxicas.

"Tras confirmar que no existió alguna conducta violenta y entregar el cuerpo, prácticamente hemos concluido dicha carpeta de investigación", puntualizó Rodríguez Ríos.