Detenida en cateo de Piedras Negras recibe libertad condicional

Mujer detenida en operativo antidrogas en Coahuila continuará su proceso en libertad bajo medidas cautelares. Coordinador de Ministerios Públicos destaca avances en la investigación.

Por Exzael Becerril - 24 septiembre, 2025 - 06:36 p.m.
PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Luego de los operativos realizados en las colonias Ramón Bravo y Acoros, donde se decomisó droga y diversos objetos, la Fiscalía General de Justicia informó que una mujer detenida durante los hechos, Cruz Leticia "N", de 30 años, continuará su proceso en libertad.

Durante la audiencia inicial, la defensa solicitó la suspensión del procedimiento, petición que fue autorizada por el juez con la condición de que la imputada cumpla con presentaciones periódicas y otras medidas cautelares. En caso de incumplimiento, las autoridades procederán a su reaprehensión.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, precisó que las investigaciones continúan y que la carpeta permanece activa, con la posibilidad de solicitar nuevamente su vinculación a proceso y su reclusión en el centro penitenciario femenil.

