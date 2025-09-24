Admite Jacobo que el municipio no tiene capacidad de apoyar a despedidos de Rassini

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El Gobierno Municipal de Piedras Negras reconoció que no cuenta con los recursos ni la infraestructura para implementar un plan de apoyo dirigido a los más de 200 trabajadores despedidos de la planta Rassini, afectada por el cierre de sus líneas de producción de resortes.

Cuestionado sobre la situación que enfrentan los exempleados, el alcalde Jacobo Rodríguez respondió de manera tajante:

"No tenemos esa capacidad para poder amortiguar un golpe de ese tipo. Platiqué con Sergio Dávila, director de la empresa, y me informó desde el viernes que esto iba a suceder. Lo que pasó fue que el negocio de los resortes tiende a desaparecer y se van a enfocar en contratos más redituables", declaró.

Pese a la magnitud del recorte, Rodríguez minimizó el posible efecto dominó en otras compañías del sector maquilador.

"Me he reunido con Index y no me han mencionado ningún tema de ese tipo, al menos de gravedad. Seguramente hay despidos normales por incompetencia, pero no tengo información de despidos masivos como el de Rassini", añadió.

Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha anunciado ninguna medida local de contención, vinculación laboral o gestión con instancias estatales o federales.