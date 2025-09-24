Cierran investigación por muerte de trabajador en antena de Telmex en colonia Las Palmas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Fiscalía General de Justicia informó que quedó cerrada la investigación sobre la muerte de un hombre que perdió la vida al caer de una antena de Telmex en la colonia Palmas.

De acuerdo con el coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, los hechos ocurrieron la tarde del martes, cuando vecinos reportaron que una persona había caído desde lo alto de la torre, de aproximadamente 15 metros de altura.

La víctima fue identificada como Ricardo Salgado Madrigal, de 31 años, quien se encontraba realizando labores de mantenimiento en el sitio. Según las pesquisas, el hombre se habría quitado el arnés para tomarse una fotografía que demostrara su trabajo, pero al extenderse demasiado perdió el equilibrio y cayó, falleciendo de manera inmediata.

Tras confirmar que se trató de un accidente laboral, la autoridad ministerial concluyó que no existe conducta delictiva que perseguir.

"Al entregarse el cuerpo a sus familiares, se da por concluida la carpeta de investigación", declaró Gómez Rodríguez.