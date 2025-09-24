Realizan el "Mercadito Mejora" en la colonia Mundo Nuevo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La tercera edición de septiembre del programa "Mercadito Mejora en tu colonia" se llevó a cabo la tarde del martes en el sector Mundo Nuevo, donde una destacada participación ciudadana aprovechó la venta de productos alimenticios a bajo costo, así como diversos servicios estatales ofrecidos durante la jornada.

El coordinador de Mejora Coahuila en Piedras Negras, Marco Antonio Saldaña Infante, destacó la alta aceptación que ha tenido el programa entre la población y agradeció la confianza de las familias, quienes cada martes acuden a las brigadas para obtener alimentos accesibles y atención por parte de distintas dependencias del Gobierno del Estado.

"La respuesta de la gente ha sido muy positiva. Es un programa que no solo apoya la economía familiar, también acerca servicios importantes a las colonias", expresó el funcionario.

Saldaña adelantó que las próximas ediciones del "Mercadito" se llevarán a cabo en la colonia Los Montes, la próxima semana, y en el sector 24 de Agosto dentro de quince días, como parte del compromiso por cubrir todos los sectores de la ciudad.

La iniciativa forma parte de la estrategia de Mejora Coahuila para combatir el rezago alimentario y fortalecer la cercanía entre el gobierno y las comunidades mediante acciones directas.