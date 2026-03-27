Detienen de nuevo a mujer en Piedras Negras por robo de vehículo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Mary Cruz "N", de 46 años, quien en 2021 fue señalada por robar una carroza funeraria, fue detenida nuevamente tras existir una orden judicial en su contra por el delito de robo de vehículo.

Las autoridades informaron que la imputada está relacionada con el robo de una camioneta Suburbana de reciente modelo ocurrido en 2024, unidad que fue recuperada posteriormente.

Cabe recordar que el 8 de noviembre de 2021 la mujer protagonizó un hecho similar al sustraer una carroza funeraria de una empresa ubicada en la colonia Burócratas, luego de ingresar durante la madrugada al estacionamiento. El vehículo fue localizado más tarde en un reten sobre la carretera ribereña.

Aunque en aquel entonces obtuvo su libertad, la reincidencia en este tipo de delitos llevó a que se girara un mandamiento judicial en su contra, el cual ya fue cumplimentado.

Detalles del caso

El delegado de la Fiscalía General del Estado, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, señaló que la detenida será presentada para rendir su declaración inicial, proceso que permitirá definir su situación jurídica.