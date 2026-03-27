Anuncia Regal Rexnord paro técnico en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La empresa Motores Domésticos de Piedras Negras (Regal Rexnord), ubicada en el Parque Industrial Amistad sobre el libramiento Manuel Pérez Treviño, anunció un paro técnico programado del 7 al 13 de abril, medida que fue notificada recientemente a los trabajadores, según personal de la planta.

De acuerdo con una fuente interna, además de la suspensión temporal de labores, se prevé un recorte de personal que afectaría principalmente a trabajadores foráneos, bajo el argumento del incremento en los costos de traslado, particularmente del diésel.

Empleados manifestaron inconformidad por las condiciones en que se aplicará el paro, al señalar que no hubo consulta previa ni intervención sindical en la toma de decisiones.

"Son injustos, no toman en cuenta a la gente, ni el propio sindicato. Si tenemos vacaciones, nos las van a quitar para cubrir los días del paro; quien no tenga, no va a cobrar nada", expresó uno de los trabajadores.

Según los testimonios, durante el paro técnico se contempla el pago del 50 por ciento del salario, además de posibles modificaciones en los turnos laborales sin previo acuerdo con el personal.

Los inconformes también señalaron antecedentes similares, al asegurar que en diciembre pasado les descontaron días de vacaciones, lo que consideran una práctica recurrente dentro de la empresa.

Hasta el momento, la compañía no ha emitido un posicionamiento oficial respecto a las medidas anunciadas.