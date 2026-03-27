Piden los regidores renuncia al alcalde Jacobo Rodríguez tras conflicto en Cabildo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Regidores del PRI respondieron públicamente al alcalde Jacobo Rodríguez, luego de que este los llamara "lacras" y los acusara de incurrir en "politiquería barata" tras el rechazo al orden del día que derivó en la cancelación de la sesión de Cabildo.

En un video difundido en redes sociales, los ediles Guillermo Sánchez, Ana María Treviño, Susana Camarillo y Juanita Moyeda responsabilizaron directamente al alcalde por el clima de confrontación política en el municipio.

"Piedras Negras no quiere más mentiras, ni polarización, ni pleitos que nunca hemos vivido", señalaron, al tiempo que calificaron al edil como un gobernante "prepotente, autoritario, agresivo y con tan poco plan de trabajo".

¿Qué provocó la cancelación de la sesión de Cabildo?

La respuesta surge luego de una transmisión en vivo del alcalde, en la que se mostró molesto y acompañado por regidores afines a su proyecto, con quienes suma nueve votos, incluido el suyo, número que no le ha alcanzado para aprobar propuestas en Cabildo, en particular las relacionadas con el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS).

Los regidores del PRI sostuvieron que durante la sesión buscaron modificar el orden del día para abrir el diálogo, pero acusaron que la propuesta fue rechazada por el propio edil. "Si las cosas no son a tu modo, simplemente no se hacen", expresaron.

¿Cuáles son las acusaciones contra Jacobo Rodríguez?

Asimismo, cuestionaron el procedimiento promovido para renovar el consejo del SIMAS, al advertir presuntas irregularidades en la ruta jurídica. "Estás siguiendo mal la ruta jurídica", señalaron, al explicar que el proceso debe realizarse por etapas: primero la definición de asociaciones, después la designación de representantes y, finalmente, la integración formal del consejo.

Los ediles también acusaron al presidente municipal de actuar con intereses personales y de romper la confianza ciudadana. "No estás actuando como representante del pueblo, estás pensando solo en ti", afirmaron.

¿Qué exigen los regidores del PRI a Jacobo Rodríguez?

El posicionamiento escaló al exigirle directamente que deje el cargo. "Si no puedes con el cargo, suéltalo. Si no puedes, renuncia", lanzaron.

El choque político se da luego de que el Cabildo votara en contra del orden del día, lo que impidió el desarrollo de la sesión y dejó sin discusión diversos asuntos, entre ellos la propuesta para integrar el nuevo consejo de SIMAS, punto central del conflicto entre el alcalde y la mayoría de los regidores.