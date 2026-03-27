Frena Poder Judicial cambio en SIMAS Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Poder Judicial de Coahuila ordenó suspender cualquier acto relacionado con la modificación del Consejo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), incluida su discusión en Cabildo, dentro de la controversia constitucional promovida por consejeros del organismo.

De acuerdo con el acuerdo emitido el 25 de marzo por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Felipe Mery Ayup, se mantiene vigente la medida cautelar que impide la posible disolución del Consejo del SIMAS en este municipio.

El documento establece que tanto el alcalde Jacobo Rodríguez como el Cabildo ya habían sido notificados desde el 18 de marzo sobre la admisión de la controversia y la suspensión, la cual ordena frenar cualquier acción que genere efectos o consecuencias en torno a dicho órgano.

Acciones del Poder Judicial

Como parte de la resolución, el Poder Judicial instruyó retirar del orden del día el punto relativo al "análisis, discusión y aprobación de la composición del Consejo Directivo de SIMAS", y además ordenó que en sesiones subsecuentes se evite incluir este tema.

Asimismo, se establece que las autoridades municipales deberán abstenerse de abordar cualquier asunto relacionado con la integración del Consejo hasta que exista una resolución definitiva dentro de la controversia constitucional identificada con el expediente CC-1/2026.

Contexto de la controversia

El recurso legal fue promovido por consejeros del organismo operador, quienes impugnaron las acciones del municipio al considerar que la intención de modificar o remover el Consejo constituye un acto violatorio de la Constitución local.

El acuerdo precisa que la controversia se encuentra en trámite y que la instrucción fue emitida en funciones de Tribunal Constitucional local, mientras el magistrado instructor designado atiende una comisión oficial.

La resolución se da en medio del conflicto político entre el alcalde y la mayoría del Cabildo, luego de que en la sesión más reciente se rechazara el orden del día que incluía precisamente el punto sobre la reconfiguración del Consejo del SIMAS.