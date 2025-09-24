Detienen a hombre por acosar a menor en transporte público de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un hombre identificado como Alex "N", de 46 años, fue asegurado por elementos de la Policía Preventiva y consignado al Ministerio Público, luego de que acosara a una adolescente de 17 años mientras viajaba en la ruta 7 del transporte público, en la colonia Presidentes.

El hecho se registró cuando la joven regresaba a su domicilio y, durante el trayecto, el sujeto comenzó a acosarla. Algunos pasajeros intervinieron de inmediato para detener al agresor y entregarlo a las autoridades correspondientes.

Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos, informó que el individuo fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia y que en un lapso de 48 horas se determinará su situación jurídica.

Asimismo, precisó que es indispensable contar con la denuncia formal de la afectada para continuar con las investigaciones y dar seguimiento legal al caso.