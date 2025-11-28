Detienen a hombre con metanfetamina durante cateo en la Lázaro Cárdenas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El hombre detenido dentro de un domicilio cateado en la colonia Lázaro Cárdenas fue ingresado al Centro de Reinserción Social de Piedras Negras, donde permanecerá hasta su audiencia judicial programada para el próximo viernes.

De acuerdo con la Fiscalía, al sujeto se le aseguraron 33 gramos de metanfetamina, por lo que fue imputado por posesión de narcóticos con fines de suministro.

¿Qué ocurrió?

La intervención, realizada en el cruce de Rafael Talamantes y Miguel Garza, dejó además a otras dos personas detenidas, quienes se encontraban afuera del inmueble y presuntamente agredieron a elementos de seguridad pública durante el operativo.

No obstante, autoridades confirmaron que estos dos individuos, identificados como Julio César N. y Blanca Noemí, ya se encuentran en libertad tras concluir las diligencias correspondientes.