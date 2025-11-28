Confirman multa millonaria a Piedras Negras por caso de perros arrojados al basurero

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La multa de 1 millón 100 mil pesos contra el municipio de Piedras Negras por el caso de los perros arrojados en el basurero quedó oficialmente confirmada, desmintiendo así la negativa inicial del propio Ayuntamiento y obligando a realizar ajustes de emergencia en el presupuesto de fin de año.

La PROPAEC impuso la sanción máxima prevista en la ley tras concluir el procedimiento administrativo en materia de Bienestar Animal, derivado del video donde se observa a personal municipal arrojando cadáveres de perros al basurero con evidente maltrato.





¿Qué ocurrió?

Aunque la administración encabezada por Jacobo Ro

dríguez sostiene que el video muestra únicamente una parte del proceso de inhumación y que se sancionó internamente a los responsables, la autoridad estatal determinó que existieron violaciones claras a la normativa.

El impacto financiero llega en el peor momento: diciembre. El municipio enfrenta ya el pago de aguinaldos, compromisos laborales, obras públicas en curso y la presión de cuentas reprobadas. La multa, no contemplada en la Ley de Egresos, obliga a recortar partidas aprobadas para poder cubrirla.

¿Cuáles son las consecuencias?

De acuerdo con funcionarios consultados, el golpe presupuestal podría extenderse incluso si el Ayuntamiento decide impugnar la resolución, pues el proceso rebasará el cierre del año fiscal y mantendrá la presión sobre una tesorería ya debilitada.

La notificación formal convierte en obligación inmediata un gasto imprevisto que, según especialistas, evidencia fallas en el manejo interno del Centro Antirrábico y agrega un nuevo frente de crisis para la administración municipal.