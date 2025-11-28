Intentan sobornar y agreden a policías en Piedras Negras; dos hombres detenidos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Dos hombres que viajaban desde Texas hacia Coahuila fueron asegurados por autoridades estatales tras intentar sobornar a oficiales durante una inspección en el libramiento Fausto Z. Martínez, en Piedras Negras.

El incidente ocurrió cuando agentes detuvieron una camioneta que remolcaba una traila cargada con muebles domésticos, debido a que circulaba con exceso de dimensiones. Durante la revisión, los pasajeros —Rigoberto N. y Noé Alejandro N.— ofrecieron dinero para evitar el procedimiento oficial.

¿Qué ocurrió?

La situación escaló cuando ambos intentaron agredir a los policías, por lo que fueron arrestados por los delitos de cohecho y violencia contra miembros de instituciones de seguridad pública.

El vehículo quedó asegurado en el corralón mientras avanza la investigación. De acuerdo con el coordinador de Ministerios Públicos, Javier Rodríguez, los detenidos continúan dentro del periodo legal de 48 horas para definir su situación jurídica, mientras se integran los datos de prueba necesarios, entre ellos la posible revisión de cámaras de vigilancia.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades reiteraron que este tipo de conductas serán sancionadas con rigor durante el tránsito de connacionales en la temporada decembrina.