Alertan por posible aumento del Río Bravo tras lluvias en Texas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Las lluvias registradas en el sur de Texas, particularmente en la zona de Del Río y la base aérea Laughlin, podrían provocar un incremento en el nivel del Río Bravo durante la mañana del martes, de acuerdo con reportes locales.

El coordinador regional de Protección Civil, Francisco Contreras Obregón, informó que hasta el momento no se ha detectado un aumento significativo en el caudal; sin embargo, se mantiene una vigilancia permanente mediante recorridos en distintos puntos del afluente.

Acciones de la autoridad

Explicó que durante esta semana se prevé un incremento en la afluencia de visitantes a parajes ubicados a lo largo del río, especialmente en el tramo que comprende de Acuña a Nava, pasando por Jiménez y Piedras Negras, lo que eleva el riesgo ante posibles cambios repentinos en el nivel del agua.

Actualmente, el Río Bravo registra un gasto promedio de 33 metros cúbicos por segundo; no obstante, con los escurrimientos derivados de las precipitaciones podría superar los 100 metros cúbicos por segundo, generando crestas que rebasen más de un metro por encima de su nivel habitual.

Detalles confirmados

Autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones y mantenerse informada ante cualquier actualización sobre el comportamiento del afluente.