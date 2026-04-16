Detienen a presunto implicado en robo a negocio en el centro de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un hombre fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, luego de ser señalado como presunto responsable de un robo a negocio registrado en la zona centro de Piedras Negras.

El incidente ocurrió en un local dedicado a servicios básicos, ubicado sobre la calle Zaragoza, donde los encargados reportaron la sustracción de herramientas y otros artículos.

Detalles del robo

A partir de la denuncia presentada, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes, logrando reunir los elementos necesarios para que un juez otorgara la orden de aprehensión.

El señalado, identificado como Jorge Alejandro N, fue detenido y posteriormente puesto a disposición de la autoridad judicial. Será durante la audiencia inicial cuando se determine su situación legal, informó el delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos.