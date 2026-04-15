Ofrecen atención nutricional gratuita en centros de salud de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Las unidades de salud pertenecientes a la Jurisdicción Sanitaria 01 cuentan actualmente con nutriólogas que brindan atención gratuita a la población, con el objetivo de mejorar hábitos alimenticios y atender padecimientos a través de planes personalizados, informó Cecilia Vélez Ibarra, coordinadora del Programa de Enfermedades Cardiometabólicas y Envejecimiento.

Destacó que el servicio permite a los pacientes acceder a una intervención más profunda, que incluye desde la evaluación inicial hasta la elaboración de un plan de alimentación acorde a sus necesidades y condiciones de salud.

La consulta nutricional

La consulta es ágil y se realiza en aproximadamente 30 minutos. Durante este tiempo, se elabora una historia clínica nutricional en la que se recaban datos generales, se analizan hábitos alimenticios y se calcula el índice de masa corporal para emitir un diagnóstico, puntualizó.

Con base en esta información, el especialista diseña un plan alimenticio que toma en cuenta los alimentos que el paciente acostumbra consumir, así como sus gustos, preferencias y restricciones derivadas de algún padecimiento.

Importancia de la orientación nutricional

La funcionaria destacó que muchas personas desconocen qué alimentos son adecuados o deben evitar según su condición, por lo que la orientación nutricional resulta fundamental para mejorar o controlar enfermedades.

El servicio está disponible de 08:00 a 14:00 horas en todas las unidades de salud, sin necesidad de contar con referencia médica. Incluso, personas con dudas sobre padecimientos como gastritis, úlceras o problemas de vesícula pueden recibir orientación especializada.

Además, los planes de alimentación pueden aplicarse a cualquier edad, desde bebés en etapa de introducción de alimentos sólidos hasta adultos mayores, ya que el personal está capacitado para atender a toda la población.

Finalmente, Vélez Ibarra invitó a la ciudadanía a acudir a los centros de salud y aprovechar este servicio gratuito.