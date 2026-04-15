Reactivan programa "Vive saludable, vive feliz" en escuelas de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Con el regreso a clases, autoridades de salud reactivaron en planteles educativos la estrategia "Vive saludable, vive feliz", enfocada en fomentar hábitos sanos entre la niñez y reducir problemas como obesidad y desnutrición.

¿Qué es la estrategia Vive saludable vive feliz?

El programa impulsa la actividad física, limita el consumo de comida chatarra y promueve planes de alimentación personalizados para estudiantes que lo requieran. Además, se busca que al interior de las escuelas únicamente se comercialicen productos saludables.

Desde su implementación, iniciada hace dos ciclos escolares, se prohibió la venta de alimentos considerados chatarra dentro de los planteles. No obstante, autoridades han detectado casos en los que algunos alumnos introducen dulces y frituras, por lo que hicieron un llamado a padres de familia para reforzar la supervisión desde casa.

También exhortaron a evitar que, a la hora del recreo o mediante entregas en las rejas escolares, se proporcionen refrescos, frituras u otros productos poco saludables.

"El objetivo no es prohibir, sino moderar el consumo", señalaron, al destacar la importancia de generar hábitos equilibrados desde la infancia.

Resultados de la estrategia en Piedras Negras

En cuanto a los vendedores ambulantes ubicados en el exterior de las escuelas, autoridades de salud aclararon que no tienen facultades para regular su instalación, ya que esta responsabilidad recae en instancias municipales y estatales, aunque reiteraron el llamado a privilegiar la alimentación saludable.

De acuerdo con Antonio Pulido Jáquez, coordinador de Infancia y Adolescencia en la Jurisdicción Sanitaria 01, aunque la estrategia se encuentra en su segunda etapa, ya se observan resultados positivos.

Indicó que han disminuido las consultas por obesidad y desnutrición infantil, lo que refleja una reducción en el consumo de productos chatarra y una mayor adopción de hábitos saludables entre los estudiantes.

Asimismo, destacó que, aunque al inicio representó un reto para los padres preparar alimentos balanceados, actualmente existe mayor disposición e interés en mejorar la alimentación de sus hijos.

Las brigadas continúan recorriendo escuelas, aunque algunas visitas han sido reprogramadas por actividades internas de los planteles, por lo que aún no se cuenta con una cifra final de instituciones atendidas.