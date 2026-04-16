Celos desatan riña entre taxista y migrante en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una riña originada por presuntos celos terminó con la detención de un taxista y un migrante de origen hondureño en la colonia Mundo Nuevo, luego de que una discusión por un servicio de transporte escalara hasta los golpes.

De acuerdo con los reportes, el incidente se registró sobre la calle Anáhuac, cuando una mujer solicitó un taxi de la línea Águilas para ser trasladada hasta su domicilio.

El conductor, identificado como Marco Antonio N, de 48 años, realizó el servicio sin contratiempos; sin embargo, al llegar al inmueble fue confrontado por la pareja de la mujer, Freddy N, de 24 años, originario de Honduras.

¿Cómo ocurrió la riña?

Según la versión preliminar, el joven migrante presumió que entre su pareja y el taxista existía una relación sentimental, lo que detonó una discusión verbal que, en cuestión de minutos, subió de tono.

La confrontación derivó en una pelea a golpes, generando la movilización de vecinos y el reporte inmediato a las corporaciones policiacas, que acudieron para controlar la situación.

Elementos de seguridad procedieron a la detención de ambos involucrados, quienes fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que dará seguimiento al caso.

Acciones de la autoridad

El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que será en un plazo aproximado de 48 horas cuando se defina la situación legal de los detenidos.

Precisó que, debido a que las lesiones reportadas no ponen en riesgo la vida de ninguno de los participantes, existe la posibilidad de que el conflicto se resuelva mediante un acuerdo conciliatorio entre las partes.

Las autoridades señalaron que este tipo de incidentes suele canalizarse por la vía del arreglo legal cuando no existen daños de gravedad y ambas partes muestran disposición para llegar a un entendimiento.

Finalmente, se reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar confrontaciones físicas y recurrir a las instancias legales correspondientes en caso de conflictos personales o familiares.