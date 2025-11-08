Vinculan a detenido en Puente Internacional 2 por contrabando de armas en Piedras Negras

Piedras Negras, Coahuila.– Un juez federal vinculó a proceso a José "N", presunto responsable de introducir ilegalmente armas de fuego, cargadores y componentes de uso exclusivo del Ejército por esta frontera, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la investigación, elementos de la Aduana y de la Guardia Nacional detuvieron al imputado en el Puente Internacional Número Dos, cuando intentaba cruzar hacia territorio mexicano.

Durante la revisión, las autoridades aseguraron dos armas cortas, cinco cargadores vacíos, una mira holográfica, un vehículo y una lancha, objetos que fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

Tras la audiencia inicial, el juez determinó vincularlo a proceso por delitos de contrabando y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, imponiéndole prisión preventiva oficiosa y un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

José "N" permanece recluido en el Centro Penitenciario Federal de Ramos Arizpe, donde continuará su proceso legal.