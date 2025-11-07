Tiroteo en Centro Comercial Lakeside Plaza de Eagle Pass deja dos heridos

Un tiroteo registrado la tarde de este jueves en el centro comercial Lakeside Plaza de Eagle Pass, Texas, dejó un saldo preliminar de dos personas lesionadas, generando una rápida y masiva respuesta de las agencias de seguridad locales. El incidente, ocurrido cerca de una tienda de ropa en una zona de alta concurrencia, obligó al acordonamiento del área y al cierre parcial del complejo comercial.

¿Cómo ocurrió el tiroteo en Lakeside Plaza?

Alerta máxima en Eagle Pass por incidente violento

La Policía de Eagle Pass y el Departamento de Policía del Condado de Maverick se movilizaron de inmediato al recibir los reportes de disparos en el Lakeside Plaza. Las primeras informaciones sugieren que el ataque se habría concentrado en el área de estacionamiento, aunque los motivos del tiroteo y la identidad del o los responsables aún no han sido esclarecidos por las autoridades.

¿Qué acciones están tomando las autoridades?

El hecho causó pánico entre los clientes y empleados del centro comercial. Las autoridades establecieron un amplio perímetro de seguridad e instaron a la población a evitar la zona para facilitar el trabajo de los investigadores y el personal de emergencia. Traslado de heridos y búsqueda de sospechosos

Los servicios de emergencia confirmaron que dos personas resultaron heridas por los disparos. Ambas víctimas recibieron atención médica inicial en el lugar de los hechos y fueron trasladadas a un hospital cercano para recibir cuidados especializados. La Policía no ha ofrecido detalles sobre la gravedad de las lesiones ni ha revelado la identidad de los afectados.

Actualmente, el foco de las fuerzas del orden está en la búsqueda activa del o los responsables del ataque. Los investigadores están revisando activamente las cámaras de seguridad del centro comercial y entrevistando a testigos presenciales para obtener información que conduzca a la detención.

Las autoridades de Eagle Pass han solicitado la colaboración ciudadana, pidiendo a cualquier persona con información sobre el tiroteo que se comunique de inmediato con la policía para apoyar en la neutralización de esta amenaza a la seguridad pública en la frontera de Texas.

El caos se desató la tarde del viernes frente al centro comercial Mall de las Águilas tras un tiroteo entre dos hombres en el estacionamiento cerca de Burlington, provocando que los compradores corrieran despavoridos en busca de seguridad mientras los disparos rompían la calma.

Según fuentes policiales confidenciales, los dos hombres intercambiaron disparos, resultando ambos heridos de bala. Uno de ellos fue trasladado en helicóptero en estado crítico a un hospital del área de San Antonio, mientras que el otro fue llevado a un centro médico local para recibir atención de emergencia.

Las fuentes también confirmaron que uno de los involucrados es un agente del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) fuera de servicio, aunque el departamento aún no ha emitido un comunicado oficial.

Decenas de unidades policiales del Departamento de Policía de Eagle Pass, el Departamento de Bomberos de Eagle Pass, la Oficina del Sheriff del Condado de Maverick, el DPS de Texas y agencias federales respondieron de inmediato, rodeando el centro comercial y asegurando la zona. Testigos describieron una escena de pánico y confusión mientras los compradores salían corriendo de las tiendas y los empleados cerraban las puertas con llave, al tiempo que la policía acordonaba el estacionamiento.

Las autoridades aún no han revelado la identidad de los dos hombres involucrados ni la causa del altercado, pero los investigadores están tratando la escena como una investigación criminal en curso.

Se insta a los compradores y residentes de la zona a evitar el área mientras las fuerzas del orden continúan procesando pruebas y revisando las grabaciones de las cámaras de vigilancia.