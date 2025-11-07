Avanza muro de Ferromex sin estudio pluvial en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Aunque la construcción del muro de Ferromex ya se encuentra en marcha, la empresa ferroviaria aún no presenta los estudios pluviales comprometidos con los vecinos, quienes expresan su preocupación ante el posible incremento del riesgo de inundaciones o bloqueos durante una emergencia.

El alcalde Jacobo Rodríguez confirmó este miércoles que los habitantes de la zona fueron recibidos en su oficina para exponer sus inquietudes, aunque reconoció que el proyecto técnico del drenaje todavía no ha sido presentado.

"De primera ya los atendimos a los vecinos, estuvieron en mi oficina, y sigue pendiente que les presentemos el proyecto pluvial, que es la preocupación que tienen", declaró Rodríguez.

El edil explicó que Ferromex solo ha entregado los renders del muro, mientras que el estudio pluvial aún no está concluido.

"Ayer nos entregaron unos renders los de Ferromex; a lo mejor podemos el lunes presentarlo, ya junto con el proyecto pluvial", comentó.

Sin embargo, el alcalde admitió que todavía no hay una fecha definida para mostrar el documento técnico a los vecinos del sector.

"No tenemos fecha todavía, estamos trabajando en el proyecto técnico", respondió ante los cuestionamientos.

Los residentes del área han manifestado su preocupación por el impacto que podría tener el muro en el flujo natural del agua durante lluvias fuertes, advirtiendo que la estructura podría desviar el cauce hacia sus viviendas y generar afectaciones.

Mientras tanto, la obra continúa avanzando sin que el municipio ni la empresa ferroviaria transparenten los estudios de impacto pluvial prometidos desde el inicio del proyecto.