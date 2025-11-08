Identifican a los protagonistas del tiroteo por un triángulo amoroso en Eagle Pass

EAGLE PASS, TEXAS.– Un episodio que recordó las viejas escenas del “Viejo Oeste” se vivió la tarde del viernes en el estacionamiento del Mall de las Águilas, donde dos hombres se enfrentaron a tiros presuntamente por el amor de una mujer.

El enfrentamiento, que provocó pánico entre decenas de clientes y empleados del centro comercial, ocurrió cuando el oficial del Departamento de Seguridad Pública (DPS) Pedro Elizondo se encontró con Iván Rodríguez, con quien sostenía una disputa personal. Según reportes de las autoridades, ambos sacaron sus armas y abrieron fuego.

Rodríguez alcanzó a herir a Elizondo con disparos en la espalda y en una pierna, mientras que el oficial respondió al ataque e hirió a su rival en un brazo. Los servicios de emergencia acudieron de inmediato al lugar y trasladaron a los involucrados: Elizondo fue llevado en helicóptero a San Antonio, Texas, y Rodríguez ingresó al Hospital Fort Duncan, donde ambos fueron reportados en condición estable.

El caso está siendo investigado por los Texas Rangers, quienes trabajan en esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales correspondientes. El tiroteo causó gran conmoción entre los presentes por la violencia con que se desarrolló en pleno centro comercial.