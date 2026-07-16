Detienen a estadounidense por presunta tentativa de feminicidio contra su esposa en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un hombre de nacionalidad estadounidense fue detenido por agentes de la Fiscalía al cumplimentarse una orden de aprehensión en su contra por el delito de tentativa de feminicidio, derivado de un ataque armado cometido contra su esposa en la colonia Buena Vista Norte.

El imputado, identificado como Fernando N, de 44 años, es señalado por hechos ocurridos el 24 de enero de 2021, cuando presuntamente sostuvo una discusión con su pareja, Ethel Karina Rubio Martínez, de 39 años, y posteriormente accionó un arma de fuego calibre .22 en su contra.

El ataque ocurrió el 24 de enero de 2021, cuando Fernando N disparó contra su esposa en su hogar.

De acuerdo con la investigación, uno de los proyectiles impactó a la mujer en la costilla del lado derecho, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Durante la agresión, los hijos menores de la pareja se encontraban en el domicilio.

Tras recuperarse, la víctima presentó la denuncia por tentativa de feminicidio y violencia familiar, lo que permitió integrar la carpeta de investigación y obtener el mandato judicial que finalmente fue ejecutado.

Ethel Karina Rubio Martínez, víctima del ataque, se encontraba con sus hijos durante la agresión.

Luego de su captura, Fernando N fue presentado ante un juez de control para la audiencia inicial. El imputado se reservó su derecho a declarar y, por conducto de su defensa, solicitó la duplicidad del término constitucional para que se resuelva su situación jurídica.

Fernando N se reservó su derecho a declarar y solicitó la duplicidad del término constitucional.

La continuación de la audiencia quedó programada para el viernes 17 de julio, fecha en la que la autoridad judicial determinará si el acusado es vinculado a proceso por los delitos que le atribuye el Ministerio Público.