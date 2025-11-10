Envían al CERESO a detenidos en cateo en colonia El Cenizo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Las cuatro personas que fueron detenidas y posteriormente judicializadas tras un cateo efectuado por la Agencia de Investigación Criminal en una vivienda de la colonia El Cenizo, en Piedras Negras, fueron enviadas al Cereso de esta ciudad.

El operativo se realizó la noche del jueves, luego de una denuncia anónima que alertó sobre presuntas actividades ilícitas en el domicilio. En el lugar fueron aseguradas diversas drogas, entre ellas metanfetaminas y marihuana.

Los detenidos fueron identificados como Patricio "N", de 54 años; Juanita "N", de 18; Adrián "N", de 47, y Omar "N", de 27 años, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Tras integrar la carpeta de investigación, la autoridad ministerial judicializó el caso y presentó a los imputados ante un juez, quien, en una audiencia inicial, determinará su situación jurídica.

Los cuatro permanecen bajo resguardo a la espera de la resolución judicial que definirá su responsabilidad en los delitos que se les imputan.