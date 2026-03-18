Prevén alzas de hasta 15% en alimentos por encarecimiento de combustibles

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Productos alimenticios, especialmente del campo y cárnicos como el pollo, podrían registrar incrementos de entre 5 y 15 por ciento en las próximas semanas, advirtió el empresario local Héctor Rodríguez López.

El comerciante señaló que este posible encarecimiento está ligado al aumento en los precios de los combustibles, influido por el contexto internacional en Medio Oriente, así como por la variación en el tipo de cambio.

¿Qué factores influyen en el aumento de precios?

Explicó que, de presentarse una escalada del dólar en el corto plazo, los productos de importación comenzarían a resentir ajustes, lo que impactaría directamente en el bolsillo de los consumidores.

Rodríguez López precisó que el alza dependerá del tipo de producto; sin embargo, reiteró que, en materias primas y alimentos como el pollo, los incrementos podrían ubicarse entre 5 y 15 por ciento e incluso superar ese rango.

Beneficios del dólar fuerte para el comercio local

No obstante, indicó que un dólar fuerte también puede representar un beneficio para el comercio local, al incentivar la llegada de consumidores extranjeros, principalmente de Estados Unidos.