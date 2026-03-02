Aseguran cristal, marihuana y cámaras tras cateo por denuncia anónima en colonia Nueva Imagen

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un operativo derivado de una denuncia anónima por presunta venta de droga culminó con la detención de dos personas y el aseguramiento de estupefacientes y equipo de videovigilancia en un domicilio de la colonia Nueva Imagen, en Piedras Negras.

El cateo se efectuó durante la noche del sábado en una vivienda localizada en el cruce de las calles Vicente Suárez y Fernando Montes de Oca, donde autoridades detectaron actividades relacionadas con la comercialización de narcóticos.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con la Policía Civil Coahuila, ingresaron al inmueble y decomisaron droga tipo cristal y marihuana, además de varias cámaras de seguridad instaladas en el lugar. Hasta el momento no se ha informado el peso exacto de las sustancias aseguradas.

Detalles del operativo

Las personas detenidas y los indicios localizados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargará de integrar la carpeta de investigación y definir la situación legal de los involucrados. La acción se realizó en respuesta a una denuncia anónima que alertó sobre la posible venta de drogas en la zona.

Consecuencias de la detención

Este tipo de operativos son parte de las estrategias implementadas por las autoridades para combatir el tráfico de drogas en Coahuila. La Agencia de Investigación Criminal ha intensificado sus esfuerzos en la región, buscando desmantelar redes de narcotráfico y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Reacciones de la comunidad

La comunidad de Piedras Negras ha expresado su apoyo a las acciones de las autoridades, destacando la importancia de mantener la seguridad y el orden en la zona. Los vecinos han manifestado su preocupación por el aumento de actividades ilícitas y esperan que estas acciones continúen para erradicar el problema.