Se atora juego mecánico en la Feria del Norte

PIEDRAS NEGRAS, Coah.- Un juego mecánico instalado en la Feria de Piedras Negras quedó detenido el pasado domingo mientras llevaba usuarios a bordo, lo que provocó momentos de tensión entre las familias que se encontraban en la atracción.

El incidente ocurrió en el juego conocido como "Súper Ratón" y fue difundido en redes sociales mediante fotografías en las que se observa a adultos y menores descendiendo por las escaleras de la estructura.

De acuerdo con reportes ciudadanos, la atracción dejó de funcionar y los usuarios tuvieron que ser desalojados ante la imposibilidad de reanudar su operación en ese momento.

Hasta ahora, los reportes difundidos no señalan que haya personas lesionadas a consecuencia del incidente.

El hecho generó preocupación entre usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron las condiciones de seguridad de los juegos mecánicos instalados en la Feria del Norte y plantearon dudas sobre si las atracciones fueron sometidas a las revisiones correspondientes antes de comenzar a operar.

De acuerdo con los mismos reportes ciudadanos, no se habría observado la presencia de autoridades o personal de seguridad durante el incidente, situación que también generó cuestionamientos ante el riesgo que pudo haber representado una falla de este tipo.

Hasta el momento, no se cuenta con información oficial que confirme las causas por las que el juego mecánico dejó de funcionar ni sobre las revisiones de seguridad realizadas previamente a las atracciones.