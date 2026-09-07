Actualizarán a personal de salud sobre nuevas guías de alimentación

PIEDRAS NEGRAS, Coah.- Profesionales de la salud recibirán este 8 de septiembre una actualización sobre las Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles, herramienta que busca fortalecer la orientación nutricional que se brinda a los pacientes en los centros de salud.

Mariana Valdés Moreno, nutrióloga de la Jurisdicción Sanitaria 01, informó que esta actualización forma parte de la revisión de las guías, cuya primera actualización se realizó en 2023.

Explicó que el documento sirve como referencia para profesionales de distintas áreas de la salud, entre ellos médicos, personal de enfermería y nutriólogos, a fin de facilitar una atención oportuna y llevar las recomendaciones a la práctica cotidiana de los pacientes y sus familias.

Detalles confirmados

Las guías contemplan alrededor de 10 recomendaciones que abarcan aspectos como la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, la actividad física y el consumo de alcohol, además de diversos hábitos de alimentación.

Entre las recomendaciones se encuentra incorporar cereales integrales y leguminosas a la dieta, reducir el consumo de carnes procesadas, como los embutidos, y evitar que las carnes rojas formen parte de la alimentación diaria.

En su lugar, se promueve una mayor preferencia por carnes magras, como pollo y pescado, además de incluir frutas y verduras en las comidas.

Impacto en la comunidad

Valdés Moreno destacó que las guías constituyen una herramienta de apoyo para que el personal de salud pueda orientar a los pacientes y fortalecer hábitos alimentarios saludables y sostenibles en el ámbito familiar.

La actualización será organizada por la Jurisdicción Sanitaria 01 y se llevará a cabo este 8 de septiembre en el auditorio de la Universidad Autónoma de Coahuila.