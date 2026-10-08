Entregan en frontera a mujer buscada en EE. UU. por tráfico de personas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Una mujer requerida por autoridades de Estados Unidos por un caso de tráfico de personas fue entregada en el Puente Internacional Número Dos, luego de ser detenida en Piedras Negras por presuntamente agredir a elementos de seguridad.

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General de Justicia en la Región Norte, informó que la mujer, identificada como Valerie N., de 26 años, fue detenida por elementos de la Agencia de Investigación Criminal durante una investigación relacionada con una persona desaparecida o no localizada.

Explicó que, al intervenir los agentes, Valerie N. habría agredido a los elementos, por lo que fue detenida. Posteriormente, se realizó una consulta mediante el intercambio de información con autoridades estadounidenses.

Acciones de la autoridad

Fue entonces cuando se detectó que la mujer era buscada en Estados Unidos por el delito de tráfico de personas, por lo que se activaron los protocolos correspondientes para su entrega.

Rodríguez Ríos señaló que la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con el área de Migración de México, realizó la entrega controlada de la mujer en el Puente Internacional Número Dos, para que sea procesada en el vecino país.