Reparación del daño no cierra investigación contra ex funcionario de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La reparación del daño planteada por el exadministrador del Centro de Justicia Penal de Piedras Negras, Luis Alberto N, no implica el cierre de la investigación que mantiene la Fiscalía General de Justicia del Estado por el delito de extorsión agravada.

El exfuncionario fue denunciado penalmente luego de que presuntamente exigiera más de 600 mil pesos a familiares de una persona procesada.

De acuerdo con el delegado de la Fiscalía, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, Luis Alberto N ha sostenido acercamientos con la parte afectada para buscar una salida mediante la reparación del daño.

Como parte de este proceso, ya fue entregada una cantidad de dinero a los afectados; sin embargo, permanece pendiente cubrir otra parte del monto señalado en la denuncia, superior a los 600 mil pesos.

Rodríguez Ríos precisó que el eventual pago no representa la conclusión de la carpeta de investigación, por lo que las actuaciones legales continuarán conforme avance el caso.

El señalamiento contra el exadministrador derivó en su renuncia al cargo que desempeñaba dentro del Poder Judicial del Estado de Coahuila, luego de la denuncia y el escándalo generado.

De manera paralela, el Consejo de la Judicatura del Estado, encabezado por el magistrado Miguel Felipe Mery Ayup, confirmó la apertura de un procedimiento administrativo interno, independiente de la investigación penal.

Tras la salida de Luis Alberto N, la dirección del Centro de Justicia Penal de Piedras Negras quedó a cargo de la licenciada Karime Rodríguez.