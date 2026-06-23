Familia denuncia agresiones y daños durante conflicto vecinal en la colonia Lázaro Cárdenas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una familia de la colonia Lázaro Cárdenas denunció haber sido víctima de agresiones físicas y daños materiales durante un enfrentamiento entre vecinos en el que, aseguran, no tenía participación alguna.

Ramiro García Montoya relató que los hechos ocurrieron el pasado domingo, cuando familiares de una mujer conocida como "Lady Platillos" sostuvieron una disputa con otros residentes del sector. Según explicó, en un primer momento decidió mantenerse al margen junto con su familia, ya que el conflicto no los involucraba.

Indicó que al sitio acudieron entre ocho y nueve patrullas, cuyos elementos dialogaron con los involucrados durante aproximadamente media hora antes de retirarse sin realizar detenciones.

Sin embargo, alrededor de 40 minutos después, un familiar suyo salió de la vivienda y comenzó un intercambio verbal con personas relacionadas con el conflicto inicial. García Montoya afirmó que salió únicamente para intentar calmar la situación y pedir que no involucraran a su familia.

"Les dije que nosotros no queríamos problemas y que las personas con las que habían discutido inicialmente ya se habían retirado", señaló.

De acuerdo con su versión, momentos después regresaron las personas que mantenían la disputa original y comenzó una nueva confrontación en la que se lanzaron piedras en distintas direcciones.

El denunciante aseguró que durante esos hechos también resultaron agredidos él y sus familiares. Señaló que una mujer identificada como Jessica presuntamente intentó atacarlo con un cuchillo, mientras que otro de los involucrados habría arrojado bloques y piedras contra su esposa y una sobrina.

Ante la situación, la familia decidió resguardarse dentro de su domicilio y cerrar el portón de acceso.

García Montoya afirmó que posteriormente observó a un hombre identificado como Raimundo golpear con un bate su vehículo, provocando daños en los cristales, la carrocería y otras partes de la unidad, además de afectar bienes en la vivienda de su suegra.

Tras el arribo de nuevas unidades policiacas, los afectados expusieron lo sucedido ante los agentes. No obstante, el entrevistado sostuvo que los presuntos responsables se declararon víctimas y que, pese a la existencia de testimonios y videos, no se realizaron detenciones.

Según relató, durante una conversación sostenida frente a los policías, el padre de algunos de los involucrados reconoció que él no participó en las agresiones y que había intentado mediar el conflicto.

El afectado cuestionó la actuación de las autoridades, al considerar que no hubo una respuesta inmediata pese a los daños ocasionados y a las declaraciones de los participantes.

Asimismo, exigió que los responsables cubran los daños materiales ocasionados a su vehículo y vivienda, así como la atención médica de su esposa y sobrina, quienes resultaron lesionadas durante el incidente.

En cuanto a las afectaciones económicas, estimó que únicamente los daños visibles en la parte frontal del vehículo ascienden a alrededor de 5 mil pesos, sin considerar trabajos de hojalatería y reparación de otras áreas afectadas.

Finalmente, denunció que tras los hechos continúan registrándose actos que considera intimidatorios por parte de algunos involucrados, quienes presuntamente permanecen frente al domicilio de su suegra observando a la familia.

García Montoya subrayó que su suegra tiene más de dos décadas viviendo en el sector y aseguró que nunca habían enfrentado conflictos con otros vecinos.