Cae nigropetense con 30 kilos de cocaína en Eagle Pass

EAGLE PASS, TEXAS. – Elementos del Departamento del Sheriff del condado de Maverick, bajo el mando del sheriff Tom Schmerber, detuvieron a Jesús Ernesto Lozano Ortiz, de 47 años y originario de Piedras Negras, Coahuila, tras asegurarle un cargamento de cocaína durante un operativo carretero.

De acuerdo con la autoridad del condado, la droga fue localizada oculta en un doble fondo fabricado en el tablero de una camioneta tipo SUV marca Kia, con placas del estado de Coahuila.

Acciones de la autoridad

El aseguramiento ocurrió durante un operativo de vigilancia en carreteras de la zona, en el que los agentes detectaron la unidad sospechosa y procedieron a su inspección.

La droga incautada tuvo un peso superior a los 30 kilogramos de cocaína, con un valor estimado en alrededor de 900 mil dólares, según el reporte oficial.

Detalles confirmados

El detenido fue puesto bajo custodia de las autoridades correspondientes para enfrentar cargos relacionados con el transporte de narcóticos, mientras continúan las investigaciones del caso.